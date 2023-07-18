Російський винищувач намагався перехопити американський літак МС-12 у Сирії

Про це пише АР.

Джерела видання повідомили, що російський винищувач пролетів дуже близько до МС-12, змусивши його пройти через турбулентний слід. Перехоплення російським Су-35 завадило американському екіпажу безпечно керувати літаком, офіційні особи заявили, що це новий рівень небезпечної поведінки, яка може призвести до аварії або загибелі людей.

Офіційні особи заявили, що інцидент був значною ескалацією серії зіткнень між американськими та російськими літаками в Сирії в останніми тижнями.

Зазначається, що російські винищувачі останнім часом неодноразово переслідували американські безпілотники MQ-9, але цей інцидент вперше поставив під загрозу життя американців. Джерела повідомили, що MC-12 здійснював спостереження для проведення операції проти угруповань "Ісламської держави" в Сирії.

Кілька разів за останні два тижні російські винищувачі підлітали на небезпечну відстань до MQ-9 Reaper, запускаючи сигнальні ракети та змушуючи безпілотники виконувати маневри ухилення.

Видання пише, що російська військова активність зросла у березні, коли збільшилась співпраця між Москвою, Тегераном і урядом Сирії, щоб спробувати змусити США залишити країну.