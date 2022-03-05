Російського співака Газманова оголосили в міжнародний розшук
Україна оголосила в міжнародний розшук російського співака Олега Газманова, який підтримує політику президента РФ Володимира Путіна
Про це заявила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.
Український суд погодився із клопотанням прокурорів і дозволив заарештувати Олега Газманова, доставити в Україну для обрання запобіжного заходу. Зважаючи на те, що добровільно співак до України не приїде, українська сторона ініціює оголошення Олега Газманова в міжнародний розшук.
"Я дуже хочу від імені всіх українців показати людяну особу наших органів прокуратури та судової гілки, які й займатимуться вашою справою, адже процес залучення особи до кримінальної відповідальності - процес змагальний", - зауважила генпрокурорка.
Ірина Венедіктова закликала Олега Газманова не слухати провладних друзів і політиків, а консультуватися в гарних юристів, бажано з міжнародним бекграундом, оскільки ті не стануть вводити співака в оману й він зможе реально оцінити ситуацію.
"Ми в Україні вважаємо, що офіцери (вони ж росіяни) сьогодні скоюють злочини в Україні. І так ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітися ніяк - тільки в суді", - підсумувала вона.
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