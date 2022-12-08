Росію можна трансформувати лише силою і примусом
Якщо не реалізувати цього плану, "РФ" залишатиметься таким же агресивним і небезпечним суб‘єктом для міжнародного порядку
Національна розвідка США офіційно заявляє, що "РФ" не загрожують внутрішні громадянські протести.
Що малося на увазі, але не було озвучено?
Отже:
1. "РФ" і російське суспільство засадничо не здатні до вдосконалення. Тобто ця країна не стане іншою навіть без Путіна.
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2. "РФ" може триматися купи лише в режимі тиранії, бо там немає громадянського суспільства, яке є клеєм для будь-якої нормальної держави.
"РФ" і російське суспільство засадничо не здатні до вдосконалення. Тобто ця країна не стане іншою навіть без Путіна
3. "РФ" можна трансформувати лише силою і примусом.
4. Якщо не реалізувати пункт номер 3, "РФ" залишатиметься таким же агресивним і небезпечним суб‘єктом для міжнародного порядку.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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