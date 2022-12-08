Національна розвідка США офіційно заявляє, що "РФ" не загрожують внутрішні громадянські протести.

Що малося на увазі, але не було озвучено?

Отже:

1. "РФ" і російське суспільство засадничо не здатні до вдосконалення. Тобто ця країна не стане іншою навіть без Путіна.

Читайте також: Які відверті трапилися нам терористи!

2. "РФ" може триматися купи лише в режимі тиранії, бо там немає громадянського суспільства, яке є клеєм для будь-якої нормальної держави.

"РФ" і російське суспільство засадничо не здатні до вдосконалення. Тобто ця країна не стане іншою навіть без Путіна

3. "РФ" можна трансформувати лише силою і примусом.

4. Якщо не реалізувати пункт номер 3, "РФ" залишатиметься таким же агресивним і небезпечним суб‘єктом для міжнародного порядку.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.