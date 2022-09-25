Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, - радник Білого Дому з нацбезпеки
Радник Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван попередив, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю та додаткові економічні санкції, якщо завершить псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє CNN.
"Лідери "Великої сімки" наголосили, що на Росію очікують додаткові санкції, в тому числі й стосовно організацій та компаній, які підтримують російську воєнну машину та псевдореферендуми", - заявив Саліван.
Він також наголосив, що США "готуються на всі випадки життя".
"Ми хочемо наголосити на катастрофічних наслідках для Росії, а не вступати в гру "око за око" Ми плануємо усі непередбачувані обставини й ми зробимо усе необхідне, аби втримати РФ від цього кроку", - заявив радник.
- 25 вересня Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території.
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