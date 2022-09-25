Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, - радник Білого Дому з нацбезпеки

Про це повідомляє CNN.

"Лідери "Великої сімки" наголосили, що на Росію очікують додаткові санкції, в тому числі й стосовно організацій та компаній, які підтримують російську воєнну машину та псевдореферендуми", - заявив Саліван.

Він також наголосив, що США "готуються на всі випадки життя".

"Ми хочемо наголосити на катастрофічних наслідках для Росії, а не вступати в гру "око за око" Ми плануємо усі непередбачувані обставини й ми зробимо усе необхідне, аби втримати РФ від цього кроку", - заявив радник.

25 вересня Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території.

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