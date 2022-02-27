Росію відключають від SWIFT. Що це означає

Про це йдеться на ТГ-каналі відомства, передає Еспресо.TV.



Як наголошується, санкції, узгоджені зі Сполученими Штатами, Францією, Канадою, Італією, Великою Британією та Єврокомісією, також передбачають "обмеження можливостей центрального банку Росії підтримувати рубль".



Подробиці впроваджуваної санкції наводить президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.



"По-перше, ми зобов’язуємось забезпечити, щоб певну кількість російських банків було відключено від SWIFT. Це зупинить їх роботу в усьому світі та фактично заблокує російський експорт та імпорт", - пояснює очільниця ЄК.



"По-друге, ми паралізуємо активи центрального банку Росії. Це заморозить його транзакції. І це унеможливить ЦБ ліквідацію своїх активів", - каже вона.



І, нарешті, продовжує фон дер Ляєн, міжнародна спільнота працюватиме над тим, щоб "заборонити російським олігархам використовувати свої фінансові активи на закордонних ринках".



"Путін став на шлях знищення України. Але те, що він також робить, по суті, руйнує майбутнє його власної країни", - підсумувала Урсула фон дер Ляєн.



Довідка



Вимога України відключити РФ від систиме SWIFT неодноразово висувалася ще від початку російського вторгнення 2014 року. Цей захід, за оцінкою фахівців, може виявитися найболючішим для російської економіки та олігархів економічним обмеженням.



Разом з тим тривалий час в світі не було згоди на застосування настільки серйозної санкції, від якої також частково потерпатиме й економіка інших країн світу.



Після нових російських ударів та розгортання Кремлем фронтального наступу на Україну, офіційний Київ знову ставив питання з приводу SWIFT'у.

Міжнародне співтовариство дійшло одностайної згоди у питанні припинення дії системи банківського з'язку SWIFT для Російської Федерації вдень у суботу, 26 лютого 2022 року.