Роскомнагляд вимагає від російських ЗМІ видалити всі розслідування Навального про Путіна

Про це повідомляє "Медуза".



Так, від "Медузи" вимагають видалити 17 матеріалів, написаних у 2017-2021 роках на основі розслідувань Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.



Серед матеріалів, які Роскомнагляд вимагає видалити: кілька текстів про розслідування ФБК про резиденцію під Геленджиком, яку, за даними Фонду, побудували для президента РФ Володимира Путіна; інші розслідування - про нерухомість та інше майно, яким володіють або користуються російські чиновники та їхні сім'ї - зокрема, голова Роскосмосу Дмитро Рогозін, помічник президента Володимир Мединський, депутат Держдуми Леонід Слуцький, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.



Роскомнагляд послався на вимогу Генпрокуратури від 28 січня 2022 року - у ній йдеться, що ці статті "поширюють матеріали організації, діяльність якої заборонено згідно із законом про протидію екстремізму".



Наглядове відомство зажадало видалити статті, написані за розслідуваннями команди Навального, та інших російських ЗМІ. Про це повідомили: "Эхо Москвы" (отримало 34 повідомлення про матеріали 2014-2020 рр.), "Дождь" (шість повідомлень), Znak.com (13 повідомлень), "Свободные новости" (дев'ять повідомлень), The Village (вісім повідомлень), "Бумага" (три повідомлення). Вони видаляють такі публікації на вимогу Роскомнагляду та під загрозою блокування видання у Росії.



Нагадаємо, у січні 2021 року Фонд Навального опублікував розслідування про "палац Путіна".

Фільм-розслідування набрав понад 25 млн переглядів упродовж доби.

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав розслідування "якісною клюквою" і заявив, що президент РФ не користується "палацом" і "не має до цього ніякого відношення".

Сам Путін заявив, що викладені у фільмі факти - це "компіляція" і спроба "промити мізки".

20 січня команда російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднила фото нібито інтер'єру палацу президента РФ Володимира Путіна.

23 січня 2021 року в десятках міст Росії пройшли багатотисячні акції прихильників Навального. Протести розігнали й затримали понад 3 тис. людей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb