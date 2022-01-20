Театр, басейн, позолота, стриптиз: розслідувачі Навального оприлюднили фото "палацу Путіна"
Команда російського опозиціонера Олексія Навального виклала фото нібито інтер'єру палацу президента РФ Володимира Путіна
Про це свідчать їхні дописи у twitter.
Світлини оприлюднили в річницю виходу відео про так званий "палац Володимира Путіна" під Геленджиком.
У фільмі інтер'єри будинку були зображені у вигляді 3D-візуалізацій, що викликало в коментаторів сумніви щодо реальності зображень.
"Сьогодні ми розставимо всі крапки над i. Розвіємо будь-які сумніви щодо того, чи існує палац чи ні. Як він виглядає - зсередини, зовні. Що там є і що там було. Ми покажемо вам сотні справжніх фотографій", - написала членкиня команди Олексія Навального Марія Пєвчих.
За словами розслідувачів, від візуалізацій інтер'єри відрізняються деталями: насправді вони мають більше позолоти, прикрас, зокрема стилізованих російських гербів. Крім того, команда Навального виклала в мережу фото кімнати з жердиною, назвавши її "приватним стрипклубом".
Розслідувачі заявили, що світлини їм "надіслали з будівництва", однак не пояснюють, що доводить їхню справжність.
Фото можуть бути зроблені у роками раніше, адже до виходу фільму про "палац" у січні 2021 року інтер'єри були демонтовані.
- Нагадаємо, у січні 2021 року Фонд Навального опублікував розслідування про "палац Путіна".
- Фільм-розслідування набрав понад 25 млн переглядів упродовж доби.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав розслідування "якісною клюквою" і заявив, що президент РФ не користується "палацом" і "не має до цього ніякого відношення".
- Сам Путін заявив, що викладені у фільмі факти - це "компіляція" і спроба "промити мізки".
- 23 січня 2021 року в десятках міст Росії пройшли багатотисячні акції прихильників Навального. Протести розігнали й затримали понад 3 тис. людей.
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