Роспропаганда поширює фейки, що Україну нібито не хочуть бачити у Євросоюзі, – Центр при РНБО
Росія поширює дезінформацію про те, що європейці начебто не хочуть бачити Україну в Європейському Союзі
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України у телеграмі.
"На підставі кількох коментарів читачів австрійської газети Heute рупори кремля продукують новини під заголовками "Читачі Heute не хочуть бачити Україну у складі Євросоюзу" або "Австрійці підтримали слова глави МЗС країни щодо членства України в ЄС", – розповідають у дописі.
- Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що після схвалення конгресом США ленд-лізу для України пропагандисти РФ почали створювати фейки щодо цього. Одним із неправдивих наративів є те, що за ленд-ліз розплачуватимуться багато майбутніх поколінь громадян України.
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