Роспропаганда поширює фейки, що Україну нібито не хочуть бачити у Євросоюзі, – Центр при РНБО

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України у телеграмі.

"На підставі кількох коментарів читачів австрійської газети Heute рупори кремля продукують новини під заголовками "Читачі Heute не хочуть бачити Україну у складі Євросоюзу" або "Австрійці підтримали слова глави МЗС країни щодо членства України в ЄС", – розповідають у дописі.