Рой Джонс, який у 2015 році обіймався з Путіним у Криму, викликав Кличка на бій
Ексчемпіон у 4 дивізіонах Рой Джонс-молодший заявив, що не хоче брати участь у "політиці" щодо війни в Україні, натомість викликав Володимира Кличка на бій
Про це повідомляє Boxing Scene.
"Багато людей все ще говорять божевільні речі. Кличко намагається затягнути мене в політичний світ, але я не маю нічого спільного з політикою. Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, то можеш мені зателефонувати. Я нікого не хочу бачити на війні, тому що Ломаченко – один з моїх найулюбленіших боксерів. Ви думаєте, мені хочеться дивитися, як він воює з Росією? У мене є 25 дітей, яких я треную в Росії. Я теж переживаю за них. Не намагайся втягнути мене в це. Оскільки я займаюся боксом, а ти хочеш розжарити атмосферу, ти можеш прийти і отримати бій. В іншому випадку я не хочу чути, про що ти говориш", – сказав Рой Джонс.
Джонс зіпсував свою репутацію у серпні 2015 року. Тоді американець зустрівся в окупованому Севастополі з Володимиром Путіним та попросив про подвійне громадянство.
Ексбоксеру видали російський паспорт. Відтоді йому заборонили в’їзд до України.
- 12 червня Володимир Кличко звернувся до Джонса-молодшого стосовно його позиції про війну в Україні.
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