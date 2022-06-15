Рой Джонс, який у 2015 році обіймався з Путіним у Криму, викликав Кличка на бій

Про це повідомляє Boxing Scene.

"Багато людей все ще говорять божевільні речі. Кличко намагається затягнути мене в політичний світ, але я не маю нічого спільного з політикою. Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, то можеш мені зателефонувати. Я нікого не хочу бачити на війні, тому що Ломаченко – один з моїх найулюбленіших боксерів. Ви думаєте, мені хочеться дивитися, як він воює з Росією? У мене є 25 дітей, яких я треную в Росії. Я теж переживаю за них. Не намагайся втягнути мене в це. Оскільки я займаюся боксом, а ти хочеш розжарити атмосферу, ти можеш прийти і отримати бій. В іншому випадку я не хочу чути, про що ти говориш", – сказав Рой Джонс.

Джонс зіпсував свою репутацію у серпні 2015 року. Тоді американець зустрівся в окупованому Севастополі з Володимиром Путіним та попросив про подвійне громадянство.

Ексбоксеру видали російський паспорт. Відтоді йому заборонили в’їзд до України.

12 червня Володимир Кличко звернувся до Джонса-молодшого стосовно його позиції про війну в Україні.

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