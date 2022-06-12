Кличко увійшов до Зали слави боксу та звернувся до Роя Джонса, який у 2015 році обіймався з Путіним у Криму
Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко звернувся до ексчемпіона у 4 дивізіонах Роя Джонса-молодшого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
11 червня відбулась презентація Володимира Кличка у Міжнародній залі слави боксу. Під час промови українець з критикою звернувся до Роя Джонса-молодшого.
"Радий звернутися до всіх вас. Майже до всіх вас. Є одна особа, до якої в мене є серйозне питання. Одна особа, яка порушила закон України та відвідала окупований Крим з території Росії. Ця особа – Рой Джонс. Тож, Рою, на чиїй ти стороні? На стороні агресора чи захисника свого права на існування? Я поважаю тебе як боксера, але в мене є питання до твого морального компаса", – сказав Кличко.
Джонс зіпсував свою репутацію у серпні 2015 року. Тоді американець зустрівся в окупованому Севастополі з Володимиром Путіним та попросив про подвійне громадянство.
Ексбоксеру видали російський паспорт. Відтоді йому заборонили в’їзд до України.
У 2022 році Рой Джонс-молодший став членом Зали слави класу 2022.
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