Про це повідомляє Еспресо.TV.

11 червня відбулась презентація Володимира Кличка у Міжнародній залі слави боксу. Під час промови українець з критикою звернувся до Роя Джонса-молодшого.

"Радий звернутися до всіх вас. Майже до всіх вас. Є одна особа, до якої в мене є серйозне питання. Одна особа, яка порушила закон України та відвідала окупований Крим з території Росії. Ця особа – Рой Джонс. Тож, Рою, на чиїй ти стороні? На стороні агресора чи захисника свого права на існування? Я поважаю тебе як боксера, але в мене є питання до твого морального компаса", – сказав Кличко.

Джонс зіпсував свою репутацію у серпні 2015 року. Тоді американець зустрівся в окупованому Севастополі з Володимиром Путіним та попросив про подвійне громадянство.

Ексбоксеру видали російський паспорт. Відтоді йому заборонили в’їзд до України.

У 2022 році Рой Джонс-молодший став членом Зали слави класу 2022.

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