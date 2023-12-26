"Роздача повісток у Дії": росіяни запустили ІПСО з фейковими скріншотами

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандисти поширюють фейкові скріншоти, нібито українці отримують електронні повістки у Дії.

"Насправді інформація, яку розганяють рашисти, є фейковою, як і самі скриншоти. Про те, що у Дії не буде електронних повісток, нещодавно повідомляв очільник Мінцифри Михайло Федоров", - нагадує ЦПД.

У Центрі впевнені, що поширюючи подібні фейки, рашисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення.