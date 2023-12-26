"Роздача повісток у Дії": росіяни запустили ІПСО з фейковими скріншотами
Ворожі ресурси поширюють фейкову інформацію, нібито у додатку Дія почали приходити електронні повістки
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Російські пропагандисти поширюють фейкові скріншоти, нібито українці отримують електронні повістки у Дії.
"Насправді інформація, яку розганяють рашисти, є фейковою, як і самі скриншоти. Про те, що у Дії не буде електронних повісток, нещодавно повідомляв очільник Мінцифри Михайло Федоров", - нагадує ЦПД.
У Центрі впевнені, що поширюючи подібні фейки, рашисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення.
- У Києві встановили тимчасові блокпости для навчань, проте російська пропаганда запустила маніпуляцію, що на них вручають повістки.
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