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"У Києві вручають повістки на блокпостах": росіяни запустили нову маніпуляцію

26 грудня, 2023 вiвторок
17:29
Війна з Росією блокпост

У Києві встановили тимчасові блокпости для навчань, проте російська пропаганда запустила маніпуляцію, що на них вручають повістки

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Усі нові блокпости та інженерні загородження, які встановили для навчань у столиці, насправді використовуються для роздачі повісток", - таку інформацію розповсюджують анонімні коментатори.

За офіційними даними, ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.

"За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпоста, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Попко наголосив на системній необхідності у проведенні подібних тренувань для виявлення недоліків, виправлення помилок і кращої підготовки до захисту міста і його мешканців від потенційних загроз", - пише SPRAVDI.

  • У столиці з 25 по 28 грудня спільно з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами відбуваються навчання із забезпечення цивільної безпеки.
Суспільство
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