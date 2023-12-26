У Києві відбудуться навчання із забезпечення цивільної безпеки

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У КМВА наголосили, що в умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача, яка потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці.

"Угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25 по 28 грудня", - йдеться у повідомленні.

Навчання передбачають:

розгортання тимчасових блокпостів,

встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень,

відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпоста,

демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Головне завдання навчання - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

"Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним – то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашого захисту", - зазначив начальник КМВА.

За його словами, такі тренування необхідно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки, аби бути готовими до захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз.