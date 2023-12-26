У Києві відбудуться навчання із забезпечення цивільної безпеки
У столиці з 25 по 28 грудня спільно з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами пройдуть навчання із забезпечення цивільної безпеки
Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
У КМВА наголосили, що в умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача, яка потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці.
"Угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25 по 28 грудня", - йдеться у повідомленні.
Навчання передбачають:
- розгортання тимчасових блокпостів,
- встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень,
- відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпоста,
- демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.
Головне завдання навчання - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.
"Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним – то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашого захисту", - зазначив начальник КМВА.
За його словами, такі тренування необхідно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки, аби бути готовими до захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз.
- 23 грудня начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав доручення щодо негайної інспекції всіх укриттів після аварії в школі.
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