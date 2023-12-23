У Києві проведуть негайну перевірку всіх укриттів
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав доручення щодо негайної інспекції всіх укриттів після аварії в школі
Про це пише КМВА.
"Аварія в шкільному укритті Соломʼянського району не має повторитися. Безпека киян, а особливо дітей, - одне з пріоритетних завдань для влади столиці!" - йдеться у повідомленні.
У п'ятницю, 22 грудня у Києві в цілому і в кожному районі окремо створили комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки.
"Комісіям поставлено завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати. В разі виявлення недоліків - усунути в найкоротший термін", - написав Попко.
- В одній зі шкіл Києва під час повітряної тривоги обвалилася стеля в укритті, в якому перебували діти: проводиться обстеження приміщення, призначено службову перевірку.
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