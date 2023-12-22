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В Києві під час повітряної тривоги обвалилась стеля в укритті школи: призначено службову перевірку

22 грудня, 2023 п'ятниця
19:05
Суспільство Укриття у школах

У одній зі шкіл Києва під час повітряної тривоги обвалилась стеля в укритті, у якому перебували діти: проводиться обстеження приміщення, призначено службову перевірку

Відео з моментом обвалу стелі оприлюднив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко. 

"Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. На щастя, ніхто не постраждав. Школа 1981 року", - написав він. 

За словами Ткаченка, наразі встановлюють деталі інциденту, невдовзі з'являться результати експертизи. 

"Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно - одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значно ретельніше", - додав він. 

Що кажуть в КМДА

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що інцидент трапився в укритті однієї зі шкіл Соломʼянського району. Укриття обвалилося через зірваний вентиль батареї опалення.

"Стеля в даному укритті типу "армстронг" - з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги внаслідок води, обвалився сегмент підвісної стелі", - йдеться у повідомленні. 

За словами очільника КМДА Сергія Попка, діти, які перебували в укритті, не постраждали. За фактом обвалу стелі призначена служба перевірка, слідчо-оперативна група встановлює деталі інциденту. Наразі в укритті проводять обстеження та готують його до ремонтних робіт. 

"Підрядна організація зобовʼязується до ранку понеділка усунути наслідки аварії. Роботи проведуть за позабюджетні кошти. Влада міста, керівники районів Києва та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль аби всі обʼєкти цивільного захисту були безпечними. Ніхто не застрахований від позаштатних ситуацій, але ми зробимо усе можливе, аби мінімізувати ризики таких аварій в майбутньому", - додав він. 

У КМДА вказали, що укриття відремонтували нещодавно і воно пройшло перевірку. 

У столиці проведуть інспекцію в усіх укриттях

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін поінформував, що поставив перед очільником КМДА дві задачі: 

  • проведення службової перевірки у школі
  • інспекцію стану інженерних мереж в усіх укриттях Києва до кінця року 

14 грудня у Святошинському районі Києва двох дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги, бо вони були з собакою. Охоронець просив залишити пса надворі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України - залишення в небезпеці.

Україна
освіта
новини Києва
повітряна тривога
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