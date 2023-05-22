Про це повідомляє посольство Росії у США.

Антонов висловив занепокоєння, підготовкою Сполучених Штатів до передачі Україні винищувачів F-16 та схваленню ударів по Криму з використанням американської та західної зброї.

"Хотів би застерегти представників адміністрації США від легковажності суджень щодо Криму, особливо в частині "благословення" на повітряні атаки на півострові. Нагадаю, що удари по даній території розглядаються як напад на будь-який інший суб'єкт Російської Федерації. Важливо, щоб Сполучені Штати повністю усвідомлювали відповідні заходи з боку Росії", - сказав Антонов.

Він висловив побоювання, що у разі надання Україні F-16, винищувачі злітатимуть з аеродромів країн НАТО, а за штурвалами літаків перебуватимуть іноземні добровольці, оскільки в Україні нібито відсутня відповідна інфраструктура.

"Поки що Вашингтон протистоїть нам чужими руками, за "довіреністю". Однак кожному фахівцеві відомо, що в Україні відсутня інфраструктура для експлуатації F-16, та й необхідної кількості пілотів та обслуговуючого персоналу теж немає. Що буде, якщо американські винищувачі злітатимуть з натовських аеродромів, керовані іноземними добровольцями?" - запитав Антонов.