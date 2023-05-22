"Розглядатимуться як напад на Росію": посол РФ у США пригрозив наслідками "благословення" ударів по Криму
Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, розглядатимуться, як напад на один із суб'єктів РФ
Про це повідомляє посольство Росії у США.
Антонов висловив занепокоєння, підготовкою Сполучених Штатів до передачі Україні винищувачів F-16 та схваленню ударів по Криму з використанням американської та західної зброї.
"Хотів би застерегти представників адміністрації США від легковажності суджень щодо Криму, особливо в частині "благословення" на повітряні атаки на півострові. Нагадаю, що удари по даній території розглядаються як напад на будь-який інший суб'єкт Російської Федерації. Важливо, щоб Сполучені Штати повністю усвідомлювали відповідні заходи з боку Росії", - сказав Антонов.
Він висловив побоювання, що у разі надання Україні F-16, винищувачі злітатимуть з аеродромів країн НАТО, а за штурвалами літаків перебуватимуть іноземні добровольці, оскільки в Україні нібито відсутня відповідна інфраструктура.
"Поки що Вашингтон протистоїть нам чужими руками, за "довіреністю". Однак кожному фахівцеві відомо, що в Україні відсутня інфраструктура для експлуатації F-16, та й необхідної кількості пілотів та обслуговуючого персоналу теж немає. Що буде, якщо американські винищувачі злітатимуть з натовських аеродромів, керовані іноземними добровольцями?" - запитав Антонов.
- 20 травня у МЗС Росії заявили, що постачання винищувачів F-16 нібито несе колосальні ризики для самих країн Заходу.
- 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
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