Розгублений та озлоблений невдачами ворог вдається до відчайдушних спроб повернутися на кордон Херсонщини та Миколаївщини, - ОК "Південь"

Про це оперативне командування "Південь" повідомило у Facebook.



"Розгублений та озлоблений невдачами ворог вдається до відчайдушних спроб покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей. Але наші війська міцно утримують відбиті території, навіть під артилерійськими обстрілами", - наголосили в ЗСУ.



За минулу добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 12 окупантів та 11 одиниці техніки, серед яких 3 БПЛА, 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка. Також, влучно знищено польовий склад боєприпасів противника.



Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму.



"Пам’ятаємо, що разом, кожен на своєму місці ми сумлінно і відповідально наближаємо Перемогу. Дотримуючись заходів безпеки, виконуючи завдання за призначенням, пильнуючи і тримаючи стрій, ми разом зберігаємо ситуацію в нашому регіоні стабільною і контрольованою", - завершили свій звіт у "Півдні".





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