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Розкрадали паливо на Яворівському полігоні: троє військових підуть під суд

17 лютого, 2022 четвер
11:11

ДБР завершило досудове розслідування щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які з липня 2020 року до березня 2021 року розкрали 6,2 тис. літрів палива вартістю 175 тис. грн

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Відомо, що один із командирів взводу роти матеріального забезпечення організував злочинну групу, до якої залучив начальника складу роти та старшого контрольно-пропускного пункту.

"Вони вказували у відомостях та дорожніх листах завищені показники використаного пального, таким чином формуючи його надлишок. Потім організатор групи підшукував покупців серед місцевих жителів та планував час для угоди, коли на території частини не було керівництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що старший контрольно-пропускного пункту безперешкодно пропускав на територію автомобілі, а начальник складу роти матеріального забезпечення надавав ключі від заправки складу та спеціальний магніт, без якого заправний модуль не працює.

Таким чином, з липня 2020 року до березня 2021 року було викрадено 6,2 тис.літрів палива вартістю 175 тис. грн.

Організатора злочинної групи було затримано у березні минулого року при отриманні 38 тис. грнза партію викраденого пального.

Учасників групи звинувачують у розкраданні військового майна, вчиненому повторно за попередньою змовою організованою групою (ч.3 ст.28, ч.3 ст. 410 КК України).

Обвинувальні акти направлено до суду.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

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військові
паливо
розкрадання
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ДБР
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