Розкрадання коштів Держспецзв'язку: ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному в організації схеми

Про це повідомляє офіційний фейсбук Вищого антикорупційного суду.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП та застосував одному з підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу суд призначив йому заставу у розмірі 50 млн гривень.

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про підприємця Романа Коваля. Його підозрюють у ймовірній організації схеми щодо заволодіння коштами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Прим. Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.