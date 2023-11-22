Розкрадання коштів Держспецзв'язку: ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному в організації схеми
У середу, 22 листопада, ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у ймовірному заволодінні коштами Держспецзв'язку
Про це повідомляє офіційний фейсбук Вищого антикорупційного суду.
Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП та застосував одному з підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу суд призначив йому заставу у розмірі 50 млн гривень.
За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про підприємця Романа Коваля. Його підозрюють у ймовірній організації схеми щодо заволодіння коштами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
Прим. Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У понеділок, 20 листопада, Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. НАБУ та САП оголосили їм підозру у заволодінні 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.
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