Розкрадання понад 4,4 млн грн: НАБУ викрили махінації на кіностудії Довженка
НАБУ і САП повідомили колишньому головному інженеру кіностудії та колишньому гендиректору приватної компанії про підозру у махінаціях на понад 4,4 млн грн
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.
30 вересня 2022 року НАБУ і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) повідомили колишньому головному інженеру Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка" та ексгенеральному директору приватної компанії про підозру у розкраданні понад 4,4 млн грн.
За даними слідства, у листопаді 2018 року кіностудія Довженка оголосило відкриті торги із закупівлі телевізійного та аудіо-візуального обладнання. Утім, як стверджують у НАБУ, до того гендиректор компанії домовився з головним інженером держпідприємства. Тому компанія нечесним шляхом перемогла у торгах, і між нею та кіностудією уклали договір, який не передбачав санкцій за порушення термінів постачання обладнання.
За умовами торгів обладнання кіностудії мали поставити до кінця 2018 року. Однак цього не сталося, а головний інженер доповів керівництву про інше. Після цього держпідприємство сплатило приватній компанії за обладнання, яке не одержало.
"Фактичне постачання відбулося лише у квітні 2019 року та не в повному обсязі. Вартість непоставленого та сплаченого обладнання становить понад 4,4 млн грн. Заволодіння цими коштами й інкримінують підозрюваним", - пояснили в НАБУ.
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