Розлючена жінка, трюки Бреда Пітта, вампіри й посіпаки: що подивитися на вихідних

"Посіпаки. Становлення лиходія"

Minions: The Rise of Gru — у кіно з 7 липня

Чергова частина анімаційної франшизи про пригоди лиходія Ґрю та його милих і незграбних посіпак. Мультфільм є спін-оффом фільму "Нікчемний я", 2010 р, та продовженням сольної картини милих любителів бананів "Посіпаки", 2015 р.

Цього разу ми побачимо пригоди маленького Ґрю та його становлення як лиходія. Проте мила незграбність посіпак заважатиме Ґрю стати поганцем № 1 у світі.

Наразі історія пригод Ґрю та посіпак є найбільш касовою анімаційною франшизою в історії та 12-ою за обсягом касових зборів серед фільмів усіх часів.

"Швидкісний поїзд"

Bullet Train — у кіно з 11 серпня

Голлівудська зірка Бреда Пітта продовжує сяяти в новому комедійному екшені від режисера Девіда Літча, який подарував нам "Джона Віка".

Події картини розгортаються в поїзді, який курсує між японськими містами Токіо та Моріока. Серед пасажирів — 5-ро професійних убивць, які мають повʼязані й водночас суперечливі завдання — ліквідувати визначену ціль.

До речі, 58-річний Бред Пітт сам виконав 95% трюків. А це варте поваги й уваги.

"Денна зміна"

Day Shift — новинка на Netflix

Бад Яблонскі у виконанні оскароносного Джеймі Фокса працює прибиральником басейнів. Проте це лише прикриття для його справжньої професії — мисливця на вампірів.

Працьовитий тато має тиждень, аби зібрати кошти, щоб заплатити за навчання та брекети для своєї доньки. Якщо він цього не зробить, колишня дружина з донькою переїдуть в інше місто.

"Морське чудовисько"

Sea Beast — на Netflix

Яскраве й захопливе анімаційне протистояння між відважними мисливцями та морськими монстрами.

Неймовірна пригода видатного моряка Джейкоба Голланда та юної Мейсі Брамбл, завершення якої змінило ціле королівство.

Це історія про маленьку людину, яка дивиться на світ інакше й бачить у лихому й зловісному прекрасне, не боїться незвіданих, наповнених чудернацькими монстрами закутків Землі.

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Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі"

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri — на Megogo

Дуже цікавий драматичний фільм з елементами комедії, який виборов 4 "Золоті глобуси" і 2 "Оскари".

Критики й глядачі надзвичайно високо оцінили гру Сема Роквелла та Френсіс Макдорманд, за що актори отримали вищезгадані нагороди.

У центрі сюжету озлоблена на поліцію Мілдред Гейз, доньку якої зґвалтували й жорстоко вбили. Жінка стомилася терпіти бездіяльність копів, які не можуть знайти вбивцю.

А звинувачує вона в усьому шерифа Білла Віллоубі, якому залишає послання на трьох білбордах: "Була зґвалтована, поки помирала", "Досі ніхто не заарештований?", "Чому так, шерифе Віллоубі?".

Така зухвалість жінки не лишається непоміченою й спричиняє низку непередбачуваних подій.