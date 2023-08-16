Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері Еспресо.

"Цікавим у цій атаці було те, що ворог намагався роззосередити зусилля та перевірити міцність ППО. Тому перша хвиля атак пішла на Миколаївщину", - зауважила вона.

Перевіривши, чи можливий прохід дронів, РФ, використовуючи особливості ландшафту, пройшла акваторію Чорного моря та русло Дунаю.