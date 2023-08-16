"Розосередження сил": Гуменюк розповіла про тактику РФ під час нічних атак на Україну
РФ під час дронових атак у ніч на 16 серпня намагалася роззосередити свої сили та перевірити міцність української ППО
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері Еспресо.
"Цікавим у цій атаці було те, що ворог намагався роззосередити зусилля та перевірити міцність ППО. Тому перша хвиля атак пішла на Миколаївщину", - зауважила вона.
Перевіривши, чи можливий прохід дронів, РФ, використовуючи особливості ландшафту, пройшла акваторію Чорного моря та русло Дунаю.
- У ніч із 15 на 16 серпня російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу сільгосппідприємства Харківщини та морського торгового порту Рені на Одещині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.74
- Актуальне
- Важливе