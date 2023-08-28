"Розширення оборонної співпраці": Кулеба провів перемовини у Чехії

Про це він написав у Twitter.

Кулеба у Чехії також виступив перед чеськими послами.

"Приємно зустрітися з Яном Ліпавським і дякую йому за запрошення виступити сьогодні перед чеськими послами. Українська та чеська дипломатії працюють пліч-о-пліч для захисту свободи, просування по шляху України до ЄС і НАТО, зміцнення зв’язків з африканськими державами та інших спільних пріоритетів", - коментує глава МЗС.

Дмитро Кулеба також розповів, що під час зустрічі з Томашем Пояром урядовці обговорили розширення оборонної співпраці між Чехією та Україною. Глава МЗС України також запросив радника з питань нацбезпеки на перший в Україні Форум оборонної промисловості цієї осені.

"Я зустрівся з радником з питань національної безпеки Чехії Томашем Пояром для поглиблених переговорів щодо подальшого розвитку нашої оборонної співпраці. Я також запросив чеський уряд і компанії на перший в Україні Форум оборонної промисловості цієї осені", - пише він.