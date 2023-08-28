"Розширення оборонної співпраці": Кулеба провів перемовини у Чехії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28 серпня прибув до Чехії, де зустрівся зі своїм колегою Яном Ліпавським та радником з питань національної безпеки Чехії Томашем Пояром
Про це він написав у Twitter.
Кулеба у Чехії також виступив перед чеськими послами.
"Приємно зустрітися з Яном Ліпавським і дякую йому за запрошення виступити сьогодні перед чеськими послами. Українська та чеська дипломатії працюють пліч-о-пліч для захисту свободи, просування по шляху України до ЄС і НАТО, зміцнення зв’язків з африканськими державами та інших спільних пріоритетів", - коментує глава МЗС.
Дмитро Кулеба також розповів, що під час зустрічі з Томашем Пояром урядовці обговорили розширення оборонної співпраці між Чехією та Україною. Глава МЗС України також запросив радника з питань нацбезпеки на перший в Україні Форум оборонної промисловості цієї осені.
"Я зустрівся з радником з питань національної безпеки Чехії Томашем Пояром для поглиблених переговорів щодо подальшого розвитку нашої оборонної співпраці. Я також запросив чеський уряд і компанії на перший в Україні Форум оборонної промисловості цієї осені", - пише він.
- У серпні Чехія надала Україні тренажер для пілотів F-16
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.5
- EUR Купівля 40.86Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе