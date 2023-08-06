Чехія надала Україні тренажер для пілотів F-16
У день Повітряних сил президент України Володимир Зеленський побачив роботу симулятора, який передала Чехія для підготовки пілотів на винищувачах F-16
Про це повідомляють в Офісі президента.
"На цьому симуляторі українські військові нині вивчають особливості сучасної техніки та її можливості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Зеленський також випробував роботу комплексу на практиці та влучив в одну з віртуальних мішеней – Ту-95.
Винищувачі F-16 для України
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.
Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.
6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.
22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів
2 серпня Зеленський підтвердив, що навчання українських пілотів на літаках F-16 розпочнеться вже у серпні.
5 серпня визначили першу групу з восьми українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях на винищувачах F-16, ще 20 – спочатку вдосконалять знання англійської мови.
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