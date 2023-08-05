Перша група українських пілотів вже готова до навчань на F-16, - Politico

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською, готові розпочати навчання на американських винищувачах. Про дату початку цих навчань не повідомляється.

Також стверджується, що 20 пілотів з України, перед початком тренувань на F-16, пройдуть курси з вивчення англійської мови у Великобританії вже цього місяця. Повідомляється, що загалом для потенційної участі у навчальній програмі визначено 32 пілоти, цього достатньо для двох ескадрилій.

Зазначається, що коаліція з 11 країн НАТО допоможе українцям навчитися керувати американським військовим літаком, причому більша частина навчання відбудеться в Данії та Румунії. Адміністрація Байдена все ще очікує на офіційний план щодо навчань від європейських союзників, офіційний представник США зазначив, що Вашингтон "сподівається", що він надійде протягом кількох тижнів.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів

2 серпня Зеленський підтвердив, що навчання українських пілотів на літаках F-16 розпочнеться вже у серпні.