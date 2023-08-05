Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Перша група українських пілотів вже готова до навчань на F-16, - Politico

Перша група українських пілотів вже готова до навчань на F-16, - Politico

5 серпня, 2023 субота
02:32
Війна з Росією F-16

Визначили першу групу з восьми українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях на винищувачах F-16, ще 20 – спочатку вдосконалять знання англійської мови

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською, готові розпочати навчання на американських винищувачах. Про дату початку цих навчань не повідомляється.

Також стверджується, що 20 пілотів з України, перед початком тренувань на F-16, пройдуть курси з вивчення англійської мови у Великобританії вже цього місяця. Повідомляється, що загалом для потенційної участі у навчальній програмі визначено 32 пілоти, цього достатньо для двох ескадрилій.

Зазначається, що коаліція з 11 країн НАТО допоможе українцям навчитися керувати американським військовим літаком, причому більша частина навчання відбудеться в Данії та Румунії. Адміністрація Байдена все ще очікує на офіційний план щодо навчань від європейських союзників, офіційний представник США зазначив, що Вашингтон "сподівається", що він надійде протягом кількох тижнів.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією. 

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів

2 серпня Зеленський підтвердив, що навчання українських пілотів на літаках F-16 розпочнеться вже у серпні.

F-16
допомога Україні
Читайте також:
У Буркіна-Фасо невідомі зі зброєю напали на військових
4 серпня, 2023 п'ятниця
Військкома з Одещини відправили на фронт після інформації, що він став доларовим мільйонером
українське зерно
3 серпня, 2023 четвер
Польський міністр заявив, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня
Леся Гасиджак
3 серпня, 2023 четвер
Леся Гасиджак пояснила, чому некоректно порівнювати витрати на будівництво музею з купівлею дронів для армії
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.61
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
5 серпня
02:11
Live
Крим Керченський міст безпілотник
Вибухи в районі Кримського мосту: пошкоджено російський корабель. Онлайн трансляція
01:47
Словенія світ повінь погода
У Словенії після сильних злив почалася повінь: троє людей загинули
01:00
військовий переворот у Нігері
Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері
00:14
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко про обговорення української Формули миру в Саудівській Аравії: Там не буде рішень
00:01
Артем Далакян, бокс
Українського боксера зобов'язали провести захист чемпіонського титулу
2023, п'ятниця
4 серпня
23:36
Марта Костюк
Костюк не змогла вийти до півфіналу турніру WTA у Вашингтоні
23:31
Ексклюзив
Білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі
Світан впевнений, що гелікоптери Білорусі виконували бойове завдання на перетин кордону з Польщею
23:23
ЗРК NASAMS
Литва анонсувала передачу Україні ЗРК NASAMS
23:22
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 серпня
23:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступні цілі України будуть скеровані на носії ракет "Калібр": воєнні підсумки тижня
23:07
Ллойд Остін
Міністри оборони США та Польщі обговорили загрози з боку Білорусі
22:49
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов Україна може отримати ядерну зброю
22:42
знищені окупанти
На лівобережжі Херсонщини росіяни імітують відведення військ, щоб виявити інформаторів
22:15
Олена Старікова
Лідерка збірної Україна за рік до Олімпіади-2024 оголосила про завершення кар'єри
22:15
танк для розмінування Wisent 1
Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги
21:57
Руслан Малиновський, "Марсель", чемпіонат Франції
Малиновський знайшов два варіанти для продовження кар'єри
21:44
На Дніпропетровщині викрили працівника колонії, який обіцяв в'язню випустити його раніше
На Дніпропетровщині викрили працівника колонії, який обіцяв в'язню випустити його раніше
21:42
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які через підрив Каховської ГЕС втратили врожай, виплатять компенсацію
21:26
Херсонщина, вибух
Російський безпілотник атакував центр Берислава на Херсонщині: важко поранено 48-річного чоловіка
21:21
Ліки
У селах та на прифронтових територіях розгорнуть мобільні аптечні пункти, - МОЗ
21:17
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна програла 4-й ракетці світу на турнірі WTA у Вашингтоні
21:07
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Генерал Романенко пояснив, чи варто розраховувати, що у РФ закінчаться ракети
20:46
Іран
Україна припинить дію угоди з Іраном про уникнення подвійного оподаткування
20:45
Марк Марголіс
Помер зірка серіалів "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу" Марк Марголіс
20:30
путін
Путін підписав закон про збільшення призовного віку в РФ
20:17
укриття
В Україні вдруге перевірять усі укриття
20:08
OPINION
Ольга Духнич
Позиція "українці самі винні" дає нам ілюзію контролю
20:04
Андрій Лунін
"Реал" відмовився продавати Луніна в іспанський топ-клуб
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 527 дня війни: підбитий російський десантний корабель, "бавовна" та участь Китаю в обговоренні Формули миру для України
20:00
ЗСУ
Маляр: Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ на півдні
19:48
Болгарія
Україна отримає від Болгарії 100 бронетранспортерів: рішення схвалив уряд
19:36
Зґвалтування дитини
На Київщині повідомили про підозру поліцейському, якого звинувачують у зґвалтуванні 10-річної дитини
19:25
Мелітополь
У Мелітополі цілодобово працює крематорій окупантів. Жителі скаржаться на постійний сморід
19:22
корупція
Понад 61% українців вважають, що перемагати Росію найбільше заважає корупція на закупівлях для ЗСУ, - опитування
19:11
Володимир Зеленський
Зеленський подякував СБУ за повернення війни назад - до Росії
19:03
OPINION
Ігор Гулик
Цар і бояри
19:02
Огляд
Мег 2: Западина
Від королів до мутантів: що подивитися на вихідних
18:59
Оновлено
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
Ярмоленко забив перші два голи після повернення в "Динамо"
18:59
Оновлено
Андрій Ярмоленко
"Динамо" розбило у дербі "Оболонь", результати та розклад інших матчів 2-го туру
18:57
путін, путлер
Путін хоче дотягнути війну до виборів у США, щоб лишити Україну без підтримки, - CNN
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV