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Розсольник: рецепт приготування смачного та насиченого супу

17 листопада, 2023 п'ятниця
13:29
рецепти Суп розсольник

Розсольник — це суп, який завоював свою популярність через використання простих інгредієнтів, які, поєднуючись, вражають своєю смаковою гамою та відтінками

Цей суп часто іменують «квасок», або «огірчанка» через те, що в нього додають розсіл та квашені огірки. Наповнений непоєднуваними, на перший погляд, інгредієнтами, він є яскравим прикладом того, як унікальні смаки можуть гармонійно доповнюватися в одній страві. У цій статті ми розглянемо, як смачно зварити розсольник, його основні складники, щоб ви могли насолоджуватися цим чудовим супом вдома.

Рецепт класичний

рецепт приготування розсольника

Інгредієнти:

  • м'ясо на кістці – 800 г
  • морква – 200 г
  • цибуля ріпчаста - 300 г
  • вода ~ 3 л
  • огірки солоні – 370 г
  • огірковий розсіл - 400 мл
  • крупа перлова - 80 г
  • картопля - 400 г
  • рослинна олія – 3 ст. л.
  • сіль – 2 ч. л.
  • перець чорний - 1/2 ч. л.
  • кріп та петрушка (на свій смак)
  • лавровий лист - 2 шт.
  • часник - 3 зубчики
  • томатна паста – 1 ст. л.

Як приготувати розсольник: рецепт покроково

  1. У каструлю покласти м'ясо, налити 3 л води та довести до кипіння, обов’язково зняти пінку. Варити до готовності приблизно одну годину на маленькому вогні.
  2. Крупу необхідно промити, залити окропом та залишити на одну годину.
  3. Розігріти пательню з рослинною олією та обсмажити цибулю, нарізану маленькими кубиками на середньому вогні, щоб вона стала прозорою. Додати очищену та нарізану соломкою моркву та просмажити ще 4-5 хвилин на слабкому вогні. Перекласти їх в будь-яку посудину.
  4. Нарізати дрібно солоні огірки.
  5. У сковорідку додати ще олії та просмажити огірки з томатною пастою 1-2 хвилини, додати 150 мл води й тушкувати пів години на маленькому вогні з прикритою кришкою.
  6. Готове м'ясо дістати з бульйону, відділити від кістки та нарізати м'ясо кубиком.
  7. Замочену крупу відділяємо від рідини та пересипаємо до каструлі з бульйоном. Туди ж додаємо м'ясо, сіль та доводимо до кипіння. Варимо 20 хвилин, потім туди ж відправляємо очищену та нарізану картоплю, підсмажену цибулю з моквою та лаврові листочки. Проварюємо ще 10 хвилин.
  8. Потім до супу додаємо чорний перець, тушковані огірки, вичавлений через прес часник, розсіл, даємо закипіти й варимо до повної готовності картоплі та крупів. Вимикаємо плиту та даємо розсольнику настоятися 15 хвилин.
  9. Подаючи на стіл, присипаємо зеленню, можна додати сметану. Готово!

Фото: Food.pibig.info

Розсольник: простий рецепт з рисом

Інгредієнти:

  • куряче м'ясо (філе, гомілки або стегна) - 0,7 кг
  • морква -  1 шт.
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • картопля - 3 шт.
  • солоні огірки - 2 шт.
  • огірковий розсіл – 70 мл
  • рис – 100 г
  • рослинна олія – 2 ст. л.
  • сіль та спеції (на свій смак)  
  • зелень (для подачі)

Розсольник домашній: покроковий рецепт приготування

  1. Овочі промити та очистити від шкірки. Картоплю та цибулю нарізати кубиками, моркву – соломкою.
  2. Сковорідку з олією поставити на вогонь, обсмажити м'ясо до легкої рум’яної корочки.
  3. У каструлю наливаємо воду, додаємо м'ясо, цибулю, моркву. Даємо закипіти, робимо мінімальний вогонь та варимо 20 хвилин. Додаємо рис та картоплю продовжуємо варити до готовності продуктів.
  4. М'ясо виймаємо, нарізаємо кубиками та повертаємо в суп.
  5. Солоні огірки нарізаємо дрібними кубиками (можна натерти на грубій тертушці) та перекладаємо в суп, доливаємо розсолом. Даємо закипіти та проварюємо ще близько п’яти хвилин. Солимо та перчимо на свій смак. Подаючи на стіл, додаємо свіжу зелень.

Смачного!

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