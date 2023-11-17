Розсольник: рецепт приготування смачного та насиченого супу
Розсольник — це суп, який завоював свою популярність через використання простих інгредієнтів, які, поєднуючись, вражають своєю смаковою гамою та відтінками
Цей суп часто іменують «квасок», або «огірчанка» через те, що в нього додають розсіл та квашені огірки. Наповнений непоєднуваними, на перший погляд, інгредієнтами, він є яскравим прикладом того, як унікальні смаки можуть гармонійно доповнюватися в одній страві. У цій статті ми розглянемо, як смачно зварити розсольник, його основні складники, щоб ви могли насолоджуватися цим чудовим супом вдома.
Рецепт класичний
Інгредієнти:
- м'ясо на кістці – 800 г
- морква – 200 г
- цибуля ріпчаста - 300 г
- вода ~ 3 л
- огірки солоні – 370 г
- огірковий розсіл - 400 мл
- крупа перлова - 80 г
- картопля - 400 г
- рослинна олія – 3 ст. л.
- сіль – 2 ч. л.
- перець чорний - 1/2 ч. л.
- кріп та петрушка (на свій смак)
- лавровий лист - 2 шт.
- часник - 3 зубчики
- томатна паста – 1 ст. л.
Як приготувати розсольник: рецепт покроково
- У каструлю покласти м'ясо, налити 3 л води та довести до кипіння, обов’язково зняти пінку. Варити до готовності приблизно одну годину на маленькому вогні.
- Крупу необхідно промити, залити окропом та залишити на одну годину.
- Розігріти пательню з рослинною олією та обсмажити цибулю, нарізану маленькими кубиками на середньому вогні, щоб вона стала прозорою. Додати очищену та нарізану соломкою моркву та просмажити ще 4-5 хвилин на слабкому вогні. Перекласти їх в будь-яку посудину.
- Нарізати дрібно солоні огірки.
- У сковорідку додати ще олії та просмажити огірки з томатною пастою 1-2 хвилини, додати 150 мл води й тушкувати пів години на маленькому вогні з прикритою кришкою.
- Готове м'ясо дістати з бульйону, відділити від кістки та нарізати м'ясо кубиком.
- Замочену крупу відділяємо від рідини та пересипаємо до каструлі з бульйоном. Туди ж додаємо м'ясо, сіль та доводимо до кипіння. Варимо 20 хвилин, потім туди ж відправляємо очищену та нарізану картоплю, підсмажену цибулю з моквою та лаврові листочки. Проварюємо ще 10 хвилин.
- Потім до супу додаємо чорний перець, тушковані огірки, вичавлений через прес часник, розсіл, даємо закипіти й варимо до повної готовності картоплі та крупів. Вимикаємо плиту та даємо розсольнику настоятися 15 хвилин.
- Подаючи на стіл, присипаємо зеленню, можна додати сметану. Готово!
Фото: Food.pibig.info
Розсольник: простий рецепт з рисом
Інгредієнти:
- куряче м'ясо (філе, гомілки або стегна) - 0,7 кг
- морква - 1 шт.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- картопля - 3 шт.
- солоні огірки - 2 шт.
- огірковий розсіл – 70 мл
- рис – 100 г
- рослинна олія – 2 ст. л.
- сіль та спеції (на свій смак)
- зелень (для подачі)
Розсольник домашній: покроковий рецепт приготування
- Овочі промити та очистити від шкірки. Картоплю та цибулю нарізати кубиками, моркву – соломкою.
- Сковорідку з олією поставити на вогонь, обсмажити м'ясо до легкої рум’яної корочки.
- У каструлю наливаємо воду, додаємо м'ясо, цибулю, моркву. Даємо закипіти, робимо мінімальний вогонь та варимо 20 хвилин. Додаємо рис та картоплю продовжуємо варити до готовності продуктів.
- М'ясо виймаємо, нарізаємо кубиками та повертаємо в суп.
- Солоні огірки нарізаємо дрібними кубиками (можна натерти на грубій тертушці) та перекладаємо в суп, доливаємо розсолом. Даємо закипіти та проварюємо ще близько п’яти хвилин. Солимо та перчимо на свій смак. Подаючи на стіл, додаємо свіжу зелень.
Смачного!
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