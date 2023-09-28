Розстріляли 26 мешканців Київщини: оголошено підозру трьом російським окупантам
Трьом військовим РФ оголошено підозри за злочини під час окупації Київщини. Відомо, що вони розстрілювали цивільні авто, внаслідок чого загинули 26 людей
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Так, упродовж лютого та березня 2022 року окупанти на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто. Аби приховати сліди злочинів, росіяни палили автівки разом із людьми. Однак правоохоронцям вдалося встановити особи загиблих, відновити хронологію подій і встановити їхніх вбивць — бурятів із 2-го батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ.
"Командиру, який віддавав злочинні накази про вбивство українців на Житомирській трасі, та двом його підлеглим — старшому лейтенанту і єфрейтору, які їх виконували, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів, а саме у віданні та реалізації наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням за попередньою змовою, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
- 27 вересня стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини розслідує злочин росіян у Гостомелі Київської області, а саме стрілянину по мирних жителях, де постраждав німецький громадянин.
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