Розстріляли 26 мешканців Київщини: оголошено підозру трьом російським окупантам

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Так, упродовж лютого та березня 2022 року окупанти на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто. Аби приховати сліди злочинів, росіяни палили автівки разом із людьми. Однак правоохоронцям вдалося встановити особи загиблих, відновити хронологію подій і встановити їхніх вбивць — бурятів із 2-го батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ.

"Командиру, який віддавав злочинні накази про вбивство українців на Житомирській трасі, та двом його підлеглим — старшому лейтенанту і єфрейтору, які їх виконували, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів, а саме у віданні та реалізації наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням за попередньою змовою, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.