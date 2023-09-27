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ФРН розслідує воєнні злочини РФ у Гостомелі, де постраждав їхній громадянин

27 вересня, 2023 середа
15:30
Світ Гостомель

Федеральна прокуратура Німеччини розслідує злочин росіян у Гостомелі Київської області, а саме стрілянину по мирних жителях, де постраждав німецький громадянин

Про це пише Tagesschau.

Речниця прокуратури зазначила, що відомство веде розслідування випадку у Гостомелі, що стався у перший місяць повномасштабної війни. Прокуратура почала розслідування в середині липня.

Йдеться про випадок, коли російські військові відкрили вогонь по цивільних, внаслідок чого вони дістали поранення. Серед постраждалих була людина з громадянством Німеччини.

"Є початкова підозра у скоєнні воєнних злочинів. Ми підтримуємо тісний зв’язок з українськими правоохоронними органами, щоб прояснити обставини", – прокоментувала речниця. 

Федеральна прокуратура Німеччини раніше ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року, з метою зібрати якомога більше доказів без фокуса на конкретних підозрюваних.

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Німеччина
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відбудова України
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