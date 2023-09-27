ФРН розслідує воєнні злочини РФ у Гостомелі, де постраждав їхній громадянин
Федеральна прокуратура Німеччини розслідує злочин росіян у Гостомелі Київської області, а саме стрілянину по мирних жителях, де постраждав німецький громадянин
Про це пише Tagesschau.
Речниця прокуратури зазначила, що відомство веде розслідування випадку у Гостомелі, що стався у перший місяць повномасштабної війни. Прокуратура почала розслідування в середині липня.
Йдеться про випадок, коли російські військові відкрили вогонь по цивільних, внаслідок чого вони дістали поранення. Серед постраждалих була людина з громадянством Німеччини.
"Є початкова підозра у скоєнні воєнних злочинів. Ми підтримуємо тісний зв’язок з українськими правоохоронними органами, щоб прояснити обставини", – прокоментувала речниця.
Федеральна прокуратура Німеччини раніше ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року, з метою зібрати якомога більше доказів без фокуса на конкретних підозрюваних.
- Рік тому прокуратура Києва розслідувала у Гостомелі понад 460 злочинів проти цивільних.
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