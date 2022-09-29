Про це він розповів в ефірі Еспресо.

"У ході відтворення подій, які там відбувалися, у нас на сьогодні є понад 460 епізодів вчинення злочинів. Це різні злочини: викрадення, розстріли людей, це багато-багато різних подій. На сьогодні встановлено, що тільки в цьому селищі було понад 100 загиблих, загалом якщо ми беремо, померлих людей від різних причин: від артилерії, кульових поранень, у когось серце не витримало. Це все відбувалося ось з періоду тих боїв, які були за містом з 25 лютого та за період окупації до перших чисел квітня", - сказав Дмитро Сітар.

Перший заступник керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва наголосив, що правоохоронці на сьогодні ще не завершили роботу над виявленням злочинів, вчинених російськими військовими проти мирних мешканців Гостомеля.

"Там проводилася дуже кропітка робота. Ми монотонно, крок за кроком, оглядали всі будинки, розбиті внаслідок артилерії, внаслідок бойових дій, всі машини, тіла. Тобто не один місяць проводилася робота безпосередньо на місці вчинення цих злочинів. І на сьогодні вся ця робота ще не завершена. Ми не знаємо, скільки ми ще зможемо встановити вказаних злочинців, однак ми все для цього робимо", - зазначив він.

П'ятьом російським військовослужбовцям, які в Гостомелі розстрілювали машини з мирними мешканцями, оголосили підозру.

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