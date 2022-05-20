Про це повідомило ДБР у телеграмі.

"Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, які фактично в притул розстріляли приміщення Тростянецької районної лікарні", - заявили у відомстві.

Під час окупації міста в березні росіяни оточили кількома танками лікарню та обстріляли її. ДБР з'ясувало, що відкрити прицілльний вогонь зі 125-міліметрової гармати наказав командир танку Т-72, уродженець Татарстану Петро Смірнов.

Йому та навіднику-оператору Айнуру Мухаметжанову повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Окупантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Слідство триває. Найближчим часом оголосять підозри екіпажу іншого танку.

18 травня ОГПУ заочно оголосив підозру російському командиру, який наказав зі зброєю захопити ЗАЕС, унаслідок чого загинуло двоє людей і було пошкоджено споруди АЕС.

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