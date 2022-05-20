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Головна війна з Росією Розстріляли з танків лікарню в Тростянці: двом окупантам оголосили підозру

Розстріляли з танків лікарню в Тростянці: двом окупантам оголосили підозру

20 травня, 2022 п'ятниця
12:51
війна з Росією

ДБР оголосило підозру окупантам із Тамані, які розстріляли з танків лікарню в Тростянці на Сумщині

Про це повідомило ДБР у телеграмі.

"Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, які фактично в притул розстріляли приміщення Тростянецької районної лікарні", - заявили у відомстві.

Під час окупації міста в березні росіяни оточили кількома танками лікарню та обстріляли її. ДБР з'ясувало, що відкрити прицілльний вогонь зі 125-міліметрової гармати наказав командир танку Т-72, уродженець Татарстану Петро Смірнов.

Йому та навіднику-оператору Айнуру Мухаметжанову повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Окупантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Слідство триває. Найближчим часом оголосять підозри екіпажу іншого танку.

  • 18 травня ОГПУ заочно оголосив підозру російському командиру, який наказав зі зброєю захопити ЗАЕС, унаслідок чого загинуло двоє людей і було пошкоджено споруди АЕС.

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