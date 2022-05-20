Розстріляли з танків лікарню в Тростянці: двом окупантам оголосили підозру
ДБР оголосило підозру окупантам із Тамані, які розстріляли з танків лікарню в Тростянці на Сумщині
Про це повідомило ДБР у телеграмі.
"Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, які фактично в притул розстріляли приміщення Тростянецької районної лікарні", - заявили у відомстві.
Під час окупації міста в березні росіяни оточили кількома танками лікарню та обстріляли її. ДБР з'ясувало, що відкрити прицілльний вогонь зі 125-міліметрової гармати наказав командир танку Т-72, уродженець Татарстану Петро Смірнов.
Йому та навіднику-оператору Айнуру Мухаметжанову повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Окупантам загрожує до 12 років ув'язнення.
Слідство триває. Найближчим часом оголосять підозри екіпажу іншого танку.
- 18 травня ОГПУ заочно оголосив підозру російському командиру, який наказав зі зброєю захопити ЗАЕС, унаслідок чого загинуло двоє людей і було пошкоджено споруди АЕС.
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