Керував захопленням ЗАЕС, унаслідок чого загинуло двоє людей: російському командиру заочно оголосили підозру
ОГПУ заочно оголосив підозру російському командиру, який наказав зі зброєю захопити ЗАЕС, унаслідок чого загинуло двоє людей і пошкоджено споруди АЕС
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"За даними слідства, підозрюваний, здійснюючи командування однією із двох батальйонно-тактичних груп збройних сил та національної гвардії РФ, віддав наказ про напад та силове захоплення із застосуванням зброї Запорізької атомної електростанції у м. Енергодар. Він також безпосередньо взяв участь у захопленні, знаючи, що атомна електростанція відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права є об’єктом, що містить небезпечні сили", - ідеться в повідомленні.
Такі дії загрожують життю та здоров'ю цивільних і порушують норми ст. 56 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, яка прямо забороняє вчиняти напади на атомні електростанції в умовах збройного конфлікту. Унаслідок нападу на ЗАЕС загинуло двоє людей і пошкоджено споруди станції.
Російському командиру повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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