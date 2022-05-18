Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"За даними слідства, підозрюваний, здійснюючи командування однією із двох батальйонно-тактичних груп збройних сил та національної гвардії РФ, віддав наказ про напад та силове захоплення із застосуванням зброї Запорізької атомної електростанції у м. Енергодар. Він також безпосередньо взяв участь у захопленні, знаючи, що атомна електростанція відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права є об’єктом, що містить небезпечні сили", - ідеться в повідомленні.

Такі дії загрожують життю та здоров'ю цивільних і порушують норми ст. 56 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, яка прямо забороняє вчиняти напади на атомні електростанції в умовах збройного конфлікту. Унаслідок нападу на ЗАЕС загинуло двоє людей і пошкоджено споруди станції.

Російському командиру повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

3 березня росіяни штурмували ЗАЕС

У ніч на 4 березня російські війська захопили ЗАЕС, внаслідок осбрілів спалахнула пожежа

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3 травня російські військові заборонили керівникам Запорізької АЕС покидати Енергодар.

9 травня очільник Енергоатома Петро Котін заявив, що багато зброї та вибухівки на Запорізькій АЕС створює небезпеку.

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