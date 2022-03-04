Під час нападу окупантів на ЗАЕС загинуло троє українських військових
Троє українських військових загинуло та двоє отримало поранення внаслідок штурму росіянами ЗАЕС 3 березня, персонал АЕС не постраждав
Про це повідомив Енергоатом.
"Втрати українських військових після нічного штурму Запорізької АЕС: загиблих - 3, поранених - 2, у тому числі 1 у тяжкому стані", - ідеться в заяві.
Захисники станції знешкодили російський танк і його екіпаж.
Персонал станції внаслідок атаки окупантів не постраждав.
- Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.
- Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили, загиблих і постраждалих немає.
- Володимир Зеленський звернувся до росіян через обстріл Запорізької АЕС.
- Президент України вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави–ядерного терориста та просить закрити небо над Україною.
- Президент Володимир Зеленський просить енергодарців виганяти окупантів
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