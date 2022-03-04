Під час нападу окупантів на ЗАЕС загинуло троє українських військових

Про це повідомив Енергоатом.



"Втрати українських військових після нічного штурму Запорізької АЕС: загиблих - 3, поранених - 2, у тому числі 1 у тяжкому стані", - ідеться в заяві.



Захисники станції знешкодили російський танк і його екіпаж.



Персонал станції внаслідок атаки окупантів не постраждав.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили , загиблих і постраждалих немає.

загиблих і постраждалих немає. Володимир Зеленський звернувся до росіян через обстріл Запорізької АЕС.

Президент України вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави–ядерного терориста та просить закрити небо над Україною.

Президент Володимир Зеленський просить енергодарців виганяти окупантів

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