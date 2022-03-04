"Дайте їм знати, що Україна – не місце для ядерного попелу": Зеленський просить енергодарців виганяти окупантів

Про це президент України заявив у своєму відеозверненні.



"Багато залежить від простих людей Енергодару. Ви розумієте загрозу для станції краще за всіх інших. Ви там живете. Поряд з нею. І ви бачите окупантів безпосередньо. Проганяйте їх. Дайте їм знати, що Енергодар – це Україна. Що Україна – не місце для ядерного попелу", – наголосив він.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили , загиблих і постраждалих немає.

загиблих і постраждалих немає. Зеленський звернувся до росіян через обстріл Запорізької АЕС.

Президент України вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави–ядерного терориста та просить закрити небо над Україною.