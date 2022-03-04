"Дайте їм знати, що Україна – не місце для ядерного попелу": Зеленський просить енергодарців виганяти окупантів
Зеленський наголошує, що мешканці Енергодару розуміють загрозу для станції краще за всіх інших, тому просить виганяти окупантів самостійно
Про це президент України заявив у своєму відеозверненні.
"Багато залежить від простих людей Енергодару. Ви розумієте загрозу для станції краще за всіх інших. Ви там живете. Поряд з нею. І ви бачите окупантів безпосередньо. Проганяйте їх. Дайте їм знати, що Енергодар – це Україна. Що Україна – не місце для ядерного попелу", – наголосив він.
- Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.
- Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили, загиблих і постраждалих немає.
- Зеленський звернувся до росіян через обстріл Запорізької АЕС.
- Президент України вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави–ядерного терориста та просить закрити небо над Україною.
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