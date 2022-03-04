"Ви повинні вийти на вулиці та сказати вашій владі, що хочете жити": Зеленський звернувся до росіян через обстріл Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський" звернувся до росіян через обстріл Запорізької АЕС.

"Російські люди, я хочу звернутись до вас. Як це взагалі можливо? Ми ж разом у 1986 році боролись з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви маєте пам'ятати розкиданий вибухом палаючий графіт, жертв. Ви повинні пам'ятати світіння над зруйнованим енергоблоком. Ви повинні пам'ятати евакуацію з Прип'яті та тридцятикілометрової зони. Як же можна це все забути?!", - звернувся президент.

"А якщо ви не забули, то вам не можна мовчати. Ви повинні сказати своїй владі, вийти на вулиці та говорити, що ви хочете жити! Ви хочете жити на землі без радіоактивного зараження. Радіація не знає, де Росія. Радіація не знає, де кордони вашої країни", - наголосив Володимир Зеленський.







Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили , загиблих і постраждалих немає.

загиблих і постраждалих немає. Президент Зеленський закликав Захід прокинутись і відреагувати на обстріли росіян Запорізької АЕС: "Держава-терорист вдалася до ядерного терору. Якщо буде вибух - це кінець Європі"

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