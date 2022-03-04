"Держава-терорист вдалася до ядерного терору. Якщо буде вибух - це кінець Європі": Зеленський закликав Захід прокинутись і відреагувати на обстріли росіян Запорізької АЕС
Президент України Володимир Зеленський закликав світ та Європу зокрема прокинутись та зупинити російську армію, адже вибух на АЕС може означати кінець для всіх
Про це він сказав під час звернення, передає Еспресо.TV.
"Вперше в нашій історії, історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом, тепер це не загроза, тепер це реальність. Треба зупинити російських військових негайно. Кричіть своїм політикам. Україна - це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух - це кінець всім, кінець Європі. Це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції", - заявив президент.
Зеленський наголосив, що росіяни знають, куди стріляти, адже їхні танки обладнані тепловізорами, і вони готувались до цього. Він звернувся до всіх, кому відома катастрофа на Чорнобильській АЕС, із закликом прокинутись та повідомляти усім про злочин РФ.
"Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка. Говоріть своїм політикам: російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. Запорізьку АЕС. Місто Енергодар. Там шість енергоблоків, шість! В Чорнобилі вибухнув один енергоблок", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що уже зв'язався із низкою західних лідерів, а також Міжнародним агентством з атомної енергії.
- Як повідомлялося раніше, у п'ятницю, 4 березня, внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вибух на Запорізькій АЕС буде у 10 разів більшим за Чорнобиль.
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