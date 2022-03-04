"Держава-терорист вдалася до ядерного терору. Якщо буде вибух - це кінець Європі": Зеленський закликав Захід прокинутись і відреагувати на обстріли росіян Запорізької АЕС

Про це він сказав під час звернення, передає Еспресо.TV.



"Вперше в нашій історії, історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом, тепер це не загроза, тепер це реальність. Треба зупинити російських військових негайно. Кричіть своїм політикам. Україна - це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух - це кінець всім, кінець Європі. Це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції", - заявив президент.



Зеленський наголосив, що росіяни знають, куди стріляти, адже їхні танки обладнані тепловізорами, і вони готувались до цього. Він звернувся до всіх, кому відома катастрофа на Чорнобильській АЕС, із закликом прокинутись та повідомляти усім про злочин РФ.



"Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка. Говоріть своїм політикам: російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. Запорізьку АЕС. Місто Енергодар. Там шість енергоблоків, шість! В Чорнобилі вибухнув один енергоблок", - наголосив Зеленський.



Президент додав, що уже зв'язався із низкою західних лідерів, а також Міжнародним агентством з атомної енергії.



Як повідомлялося раніше, у п'ятницю, 4 березня, внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вибух на Запорізькій АЕС буде у 10 разів більшим за Чорнобиль.