Вибух на Запорізькій АЕС буде у 10 разів більшим за Чорнобиль, - Кулеба
Російські війська з усіх боків обстрілюють електростанцію і вже поцілили в один енергоблок.
Про це у Твітері написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Еспресо.TV
"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо він вибухне, то буде в 10 разів більший за Чорнобиль! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!", - зазначив глава МЗС України.
Нагадаємо, у п'ятницю, 4 березня, внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на Запорізькій атомній електростанції.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе