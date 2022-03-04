Вибух на Запорізькій АЕС буде у 10 разів більшим за Чорнобиль, - Кулеба

Про це у Твітері написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Еспресо.TV

"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо він вибухне, то буде в 10 разів більший за Чорнобиль! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!", - зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 березня, внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на Запорізькій атомній електростанції.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb