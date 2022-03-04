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Вибух на Запорізькій АЕС буде у 10 разів більшим за Чорнобиль, - Кулеба

4 березня, 2022 п'ятниця
03:08
війна з Росією Запорізька АЕС

Російські війська з усіх боків обстрілюють електростанцію і вже поцілили в один енергоблок.

Про це у Твітері написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Еспресо.TV

"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо він вибухне, то буде в 10 разів більший за Чорнобиль! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!", - зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 березня, внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на Запорізькій атомній електростанції.

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Запорізька АЕС
Дмитро Кулеба
екологічна катастрофа
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