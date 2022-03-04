Пожежу на Запорізькій АЕС загасили, загиблих і постраждалих немає
4 березня на Запорізькій АЕС в Енергодарі ліквідували пожежу, спричинену обстрілами окупантів
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано", - повідомили рятувальники.
У ДСНС додали, що загиблих і постраждалих унаслідок загорання немає.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе