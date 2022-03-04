Пожежу на Запорізькій АЕС загасили, загиблих і постраждалих немає

Про це повідомила пресслужба ДСНС.



"О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано", - повідомили рятувальники.



У ДСНС додали, що загиблих і постраждалих унаслідок загорання немає.



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