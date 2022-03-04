Джонсон вимагатиме екстреного засідання Радбезу ООН щодо пожежі на ЗАЕС через обстріл окупантів

Про це повідомляє GOV.UK.



"Прем'єр-міністр заявив, що необдумані дії президента Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи. За його словами, Велика Британія зробить все можливе, щоб ситуація не погіршилася. Джонсон заявив, що буде домагатися екстренного засідання Ради Безпеки ООН у найближчі години, і що Велика Британія негайно підніме це питання перед Росією та близькими партнерами", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначають, що обидва лідери вимагають від Росії негайно зупинити атаку на електростанцію і дозволити безперешкодний доступ екстренних служб до електростанції. Також, на їхню думку, припинення вогню має вирішальне значення.



Як повідомлялося раніше, у п'ятницю, 4 березня, внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вибух на Запорізькій АЕС буде у 10 разів більшим за Чорнобиль.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ та Європу зокрема прокинутись та зупинити російську армію, адже вибух на АЕС може означати кінець для всіх.

Виконувач обов'язків генерального директора ЗАЕС Ігор Мурашов повідомив, що ядерна безпека на ЗАЕС порушена.

Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив обстріл росіянами ЗАЕС із міністром енергетики США та закликав недопустити ядерну катастрофу і закрити небо над Україною.