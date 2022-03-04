Ядерна безпека Запорізької АЕС порушена, - в.о. гендиректора станції
Виконувач обов'язків генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігор Мурашов повідомив, що ядерна безпека на ЗАЕС порушена, пожежа триває
Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.
"Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - йдеться у повідомленні.
- Як повідомлялося раніше, у п'ятницю, 4 березня, внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вибух на Запорізькій АЕС буде у 10 разів більшим за Чорнобиль.
- Президент України Володимир Зеленський закликав світ та Європу зокрема прокинутись та зупинити російську армію, адже вибух на АЕС може означати кінець для всіх.
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