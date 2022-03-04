Галущенко обговорив обстріл росіянами ЗАЕС із міністром енергетики США та закликав недопустити ядерну катастрофу і закрити небо над Україною
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів розмову із міністром енергетики США Дженніфер Ґренголм щодо пожежі на Запорізькій АЕС внаслідок обстрілу російськими військами і заявив, що це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства
Про це міністр написав у Facebook.
"Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! Пожежників окупанти не пускають на територію станції. Я звернувся з проханням недопустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною", - йдеться у повідомленні.
- Як повідомлялося раніше, у п'ятницю, 4 березня, внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вибух на Запорізькій АЕС буде у 10 разів більшим за Чорнобиль.
- Президент України Володимир Зеленський закликав світ та Європу зокрема прокинутись та зупинити російську армію, адже вибух на АЕС може означати кінець для всіх.
- Виконувач обов'язків генерального директора ЗАЕС Ігор Мурашов повідомив, що ядерна безпека на ЗАЕС порушена.
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