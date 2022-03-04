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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Галущенко обговорив обстріл росіянами ЗАЕС із міністром енергетики США та закликав недопустити ядерну катастрофу і закрити небо над Україною

Галущенко обговорив обстріл росіянами ЗАЕС із міністром енергетики США та закликав недопустити ядерну катастрофу і закрити небо над Україною

4 березня, 2022 п'ятниця
04:44
війна з Росією Герман Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів розмову із міністром енергетики США Дженніфер Ґренголм щодо пожежі на Запорізькій АЕС внаслідок обстрілу російськими військами і заявив, що це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства

Про це міністр написав у Facebook.

"Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! Пожежників окупанти не пускають на територію станції. Я звернувся з проханням недопустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною", - йдеться у повідомленні.
 

 
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