Галущенко обговорив обстріл росіянами ЗАЕС із міністром енергетики США та закликав недопустити ядерну катастрофу і закрити небо над Україною

Про це міністр написав у Facebook.



"Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря та танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! Пожежників окупанти не пускають на територію станції. Я звернувся з проханням недопустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною", - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося раніше, у п'ятницю, 4 березня, внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вибух на Запорізькій АЕС буде у 10 разів більшим за Чорнобиль.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ та Європу зокрема прокинутись та зупинити російську армію, адже вибух на АЕС може означати кінець для всіх.

Виконувач обов'язків генерального директора ЗАЕС Ігор Мурашов повідомив, що ядерна безпека на ЗАЕС порушена.