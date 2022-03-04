Потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста і закриття неба над Україною, щоб РФ не била по атомних об'єктах, - Зеленський
Президент України вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави–ядерного терориста та просить закрити небо над Україною.
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