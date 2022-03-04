Потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста і закриття неба над Україною, щоб РФ не била по атомних об'єктах, - Зеленський

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Всю ніч я був на звʼязку з партнерами, щоб світ реагував. Я відчував, що світові лідери шоковані. Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку. МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування", – повідомив глава держави.

Зеленський вимагає негайно посилити санкції проти держави-ядерного терориста та просить закрити небо над Україною, адже тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомних обʼєктах.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили , загиблих і постраждалих немає.

загиблих і постраждалих немає. Зеленський звернувся до росіян через обстріл Запорізької АЕС.