На ЗАЕС загарбники продовжують робити свої укріплення, технічно станція під контролем української сторони, – керівник Енергоатому

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Котін зауважив, що Запорізька атомна станція “все ще перебуває в лапах загарбників”. "Окупанти продовжують там робити свої укріплення. Зараз на території ЗАЕС перебувають безпосередньо російські солдати, також так звана "Росгвардія", окрім того, є група кавказьких національностей – осетини, інгуші, чеченці, також є російський ОМОН та ФСБ. На блокпостах є представники ОРДЛО – саме вони несуть найбільше загрозу", – наголосив Котін.

Також він додав: "Технічно українська сторона керує ЗАЕС. Менеджмент станції повинен погоджувати всі питання з військовими командирами окупантів".



Окрім того, Котін зазначив, що окупанти лютують стосовно жителів Енергодару і персоналу ЗАЕС.

"Окупанти чіпляються до жінок. Провокують людей, наприклад, кажуть "Слава Україні", якщо хтось намагається відповісти "Героям Слава", то одразу отримує від них прикладом автомата в обличчя", – сказав він.

Нагадаємо, 24 лютого цього року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Голова ОБСЄ назвав дії Росії актом державного тероризму.

Керівник Енергоатому Петро Котін раніше заявляв, що фізичною присутністю на Запорізькій та Чорнобильській АЕС російські загарбники шантажують Україну та світ.

Додамо, процесами вибухів на Запорізький АЕС керують російські ядерники.

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