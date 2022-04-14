На ЗАЕС загарбники продовжують робити свої укріплення, технічно станція під контролем української сторони, – керівник Енергоатому
Петро Котін зауважив, що на території Запорізької атомної станції перебувають кілька різних угруповань ворога
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Котін зауважив, що Запорізька атомна станція “все ще перебуває в лапах загарбників”. "Окупанти продовжують там робити свої укріплення. Зараз на території ЗАЕС перебувають безпосередньо російські солдати, також так звана "Росгвардія", окрім того, є група кавказьких національностей – осетини, інгуші, чеченці, також є російський ОМОН та ФСБ. На блокпостах є представники ОРДЛО – саме вони несуть найбільше загрозу", – наголосив Котін.
Також він додав: "Технічно українська сторона керує ЗАЕС. Менеджмент станції повинен погоджувати всі питання з військовими командирами окупантів".
Окрім того, Котін зазначив, що окупанти лютують стосовно жителів Енергодару і персоналу ЗАЕС.
"Окупанти чіпляються до жінок. Провокують людей, наприклад, кажуть "Слава Україні", якщо хтось намагається відповісти "Героям Слава", то одразу отримує від них прикладом автомата в обличчя", – сказав він.
- Нагадаємо, 24 лютого цього року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Голова ОБСЄ назвав дії Росії актом державного тероризму.
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Керівник Енергоатому Петро Котін раніше заявляв, що фізичною присутністю на Запорізькій та Чорнобильській АЕС російські загарбники шантажують Україну та світ.
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Додамо, процесами вибухів на Запорізький АЕС керують російські ядерники.
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