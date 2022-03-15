Захоплення наших АЕС – це акт ядерного тероризму та шантаж всього світу, - керівник Енергоатому
Фізичною присутністю на Чорнобильській та на Запорізькій АЕС російські загарбники шантажують Україну та світ
Про це повідомив керівник ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає "Еспресо. TV".
"Це шантаж України та цілого світу. Атомні станції добре захищені, тож росіяни їх використовують у якості безпечних для них військових частин. Ніхто не вступатиме з ними в бій там. Під час боротьби з загарбниками на території станції існує висока ймовірність щось пошкодити з жахливими наслідками. Тому окупанти роблять це. Це акт ядерного тероризму. Водночас самі вони почувають себе захищеними", – зазначив він.
Також він додав, що від 500 до 900 загарбників наразі знаходяться на Запорізькій АЕС.
"АЕС все ще керує український персонал станції. Але вони повинні узгоджувати всі свої дії з російськими військовими. Окупанти навіть не уявляють, з чим мають справу. Ми змушені тільки відповідати на їхні накази. Наприклад, вчора: у них є зона вторгнення, яку вони оточили і з якої вони стріляють. Прямо напроти атомної станції дуже близько знаходиться енергоблок №1, поруч з ним вони підірвали металевий ящик. Вибух був гучним. Наслідки цих дій можуть бути жахливими", – сказав Петро Котін.
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