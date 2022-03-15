Захоплення наших АЕС – це акт ядерного тероризму та шантаж всього світу, - керівник Енергоатому

Про це повідомив керівник ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає "Еспресо. TV".

"Це шантаж України та цілого світу. Атомні станції добре захищені, тож росіяни їх використовують у якості безпечних для них військових частин. Ніхто не вступатиме з ними в бій там. Під час боротьби з загарбниками на території станції існує висока ймовірність щось пошкодити з жахливими наслідками. Тому окупанти роблять це. Це акт ядерного тероризму. Водночас самі вони почувають себе захищеними", – зазначив він.

Також він додав, що від 500 до 900 загарбників наразі знаходяться на Запорізькій АЕС.

"АЕС все ще керує український персонал станції. Але вони повинні узгоджувати всі свої дії з російськими військовими. Окупанти навіть не уявляють, з чим мають справу. Ми змушені тільки відповідати на їхні накази. Наприклад, вчора: у них є зона вторгнення, яку вони оточили і з якої вони стріляють. Прямо напроти атомної станції дуже близько знаходиться енергоблок №1, поруч з ним вони підірвали металевий ящик. Вибух був гучним. Наслідки цих дій можуть бути жахливими", – сказав Петро Котін.

Нагадаємо, процесами вибухів на Запорізький АЕС керують російські ядерники. Імена злочинців

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