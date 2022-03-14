"Які ще теракти потрібні для рішучих дій МАГАТЕ?": Енергоатом заявив про підрив окупантами боєприпасів на Запорізькій АЕС

Про це повідомляє у Telegram ДП "Енергоатом".



"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи", - йдеться у повідомленні.



У компанії зазначили, що під час вибухів персонал залишив робочі місця.



"Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?" - зауважує Енергоатом.



Держпідприємство зазначає, що наразі невідомо, чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів.

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

"Енергоатом" попередив про плани окупантів підірвати боєприпаси навпроти першого енергоблоку станції нібито для "утилізації" та застеріг про небезпеку таких дій.