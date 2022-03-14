"Які ще теракти потрібні для рішучих дій МАГАТЕ?": Енергоатом заявив про підрив окупантами боєприпасів на Запорізькій АЕС
Російські окупанти підірвати частину боєприпасів на Запорізькій атомній електростанції біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1 і планують продовжити підриви
Про це повідомляє у Telegram ДП "Енергоатом".
"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що під час вибухів персонал залишив робочі місця.
"Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?" - зауважує Енергоатом.
Держпідприємство зазначає, що наразі невідомо, чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів.
- Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.
- "Енергоатом" попередив про плани окупантів підірвати боєприпаси навпроти першого енергоблоку станції нібито для "утилізації" та застеріг про небезпеку таких дій.
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