"Божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 Запорізької АЕС", - Енергоатом
Окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують підірвати боєприпаси просто навпроти першого енергоблоку бяля руїн учбово-тренувального центру
Про це повідомив "Енергоатом" у Telegram.
"У найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.
"Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!" – підкреслив "Енергоатом".
- Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції. Російські військові, що захопили ЗАЕС, використовують територію станції як свою військову базу.
- Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Станцію штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення.
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- За заявами міністра енергетики Германа Галущенка, в ході обстрілу ЗАЕС 4 березня спалахнула пожежа в навчально-тренувальному центрі. Також навколо залишилося багато мін, що не розірвалися, що несе в собі величезну загрозу ядерній безпеці.
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