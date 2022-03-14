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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 Запорізької АЕС", - Енергоатом

"Божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 Запорізької АЕС", - Енергоатом

14 березня, 2022 понедiлок
13:45
війна з Росією Запорізька АЕС

Окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують підірвати боєприпаси просто навпроти першого енергоблоку бяля руїн учбово-тренувального центру

Про це повідомив "Енергоатом" у Telegram.

"У найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.

"Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!" – підкреслив "Енергоатом".

  • Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.  Російські військові, що захопили ЗАЕС, використовують територію станції як свою військову базу.
  • Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Станцію штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення.
  • За заявами міністра енергетики Германа Галущенка,  в ході обстрілу ЗАЕС 4 березня спалахнула пожежа в навчально-тренувальному центрі. Також навколо залишилося багато мін, що не розірвалися, що несе в собі величезну загрозу ядерній безпеці.
Запорізька АЕС
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