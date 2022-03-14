"Божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 Запорізької АЕС", - Енергоатом

Про це повідомив "Енергоатом" у Telegram.



"У найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.

"Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!" – підкреслив "Енергоатом".