Процесами вибухів на Запорізький АЕС керують російські ядерники. Імена злочинців

Як пише Енергоатом, очевидно, що підриви боєприпасів на майданчику станції здійснюються за безпосередньою участю російських ядерників, передає "Еспресо. TV".

"Отже виходить, що Росатом теж бере участь у цьому тероризмі. Всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном. Невже і зараз МАГАТЕ та країни - члени ядерного клубу закриють очі на катастрофу, яку приготувала росія всій планеті?!", - пишуть в Енергоатомі.

Також вони опублікували список більшої частини представників Росатому, які знаходяться на майданчику ЗАЕС.

"Знадобиться в Гаазі", - підписали цей список в Енергоатомі.

1. Магерамов Фауд Алі Хусейн. 1970 р.н. Балаковська АЕС

2. Романенко Олег Євгенович 1963 р.н. Балаковська АЕС

3. Сидоров Максим Петрович 1976 р.н. Балаковська АЕС

4. Євдокимов Сергій Юрійович 1973 р.н. Концерн Росенергоатом

5. Убамдаров Олександр Володимирович 1978 р.н. Балаковська АЕС

6. Смєлов Віктор Андрійович 1972 р.н. Ростовська АЕС

7. Куликов Антон Сергійович 1981 р.н. Білібінська АЕС

8. Малахов Іван Васильович 1956 р.н. Ростовська АЕС

Нагадаємо, "Які ще теракти потрібні для рішучих дій МАГАТЕ?": Енергоатом заявив про підрив окупантами боєприпасів на Запорізькій АЕС

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