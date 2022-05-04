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Російські військові заборонили керівникам Запорізької АЕС покидати Енергодар

4 травня, 2022 середа
17:50
війна з Росією ЗАЕС

Вчора, 3 травня, російські військові не випустили з Енергодару головного інженера ЗАЕС Юрія Чернічука, який прямував на засідання в Запоріжжя. Відразу із блокпоста керівника відвезли на допит. Нині всьому керівництву станції виїзд заборонений

Про це інформує у телеграмі Енергоатом.

Головний інженер Запорізької АЕС Юрій Чернічук мав сьогодні, 4 квітня, бути присутнім на засіданні Ради головних інженерів НАЕК "Енергоатом". Утім керівника не пропустили на блокпості в Енергодарі.

"Але потрапити на засідання – не судилося. Пана Чернічука затримали окупанти на виїзді з Енергодару. З блокпоста вони відвезли його на допит до ФСБ, які активно "працюють" в захопленому місті.

У підсумку Чернічуку та іншим керівникам ЗАЕС заборонено покидати місто. Навіть якщо цього вимагає робота, від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту. Втім, відсутність в окупантів навіть елементарного здорового глузду вже й не дивує.

Отже, фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції росіяни фактично тримають у заручниках. І це ще більше ускладнює роботу ЗАЕС та додає ризиків", – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі також повідомляють, що на засідання Ради головних інженерів НАЕК "Енергоатом" прибули головні інженери трьох українських АЕС та інших підрозділів компанії. Обговорювали фізичну безпеку ядерних об’єктів, експлуатацію та ремонт ядерних установок.

  • Нагадаємо, 24 лютого цього року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Голова ОБСЄ назвав дії Росії актом державного тероризму.
  • Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Станцію штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення. Внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території атомної електростанції. 
  • Станом на 23 березня усі 4 діючі АЕС України продовжують стабільно виробляти електричну енергію, їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.
  • Керівник Енергоатому Петро Котін раніше заявляв, що фізичною присутністю на Запорізькій та Чорнобильській АЕС російські загарбники шантажують Україну та світ.
  • "Які ще теракти потрібні для рішучих дій МАГАТЕ?" - Енергоатом заявив про підрив окупантами боєприпасів на Запорізькій АЕС.

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Енергодар
новини Запоріжжя
атомна електростанція
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