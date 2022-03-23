Усі діючі АЕС продовжують стабільно виробляти електроенергію, – Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначають, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм. В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії НАЕК "Енергоатом" посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", - йдеться у повідомленні.

Енергоатом наголошує, що Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 19-ту добу перебувають під контролем ворожих військових формувань. Всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників.

Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності. Вже четверту добу окупанти утримують викраденого першого заступника міського голови Івана Самойдюка, який координував всі гуманітарні вантажі до міста і не погодився на співпрацю з ворогом.

Нагадаємо, 20 березня на Чорнобильській АЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей, які були на території станції з початку повномасштабного вторгнення російських військ

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