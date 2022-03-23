Усі діючі АЕС продовжують стабільно виробляти електроенергію, – Енергоатом
Усі 4 діючі АЕС України продовжують стабільно виробляти електричну енергію, їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.
Про це повідомляє Енергоатом.
Зазначають, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм. В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії НАЕК "Енергоатом" посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.
"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", - йдеться у повідомленні.
Енергоатом наголошує, що Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 19-ту добу перебувають під контролем ворожих військових формувань. Всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників.
Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності. Вже четверту добу окупанти утримують викраденого першого заступника міського голови Івана Самойдюка, який координував всі гуманітарні вантажі до міста і не погодився на співпрацю з ворогом.
- Нагадаємо, 20 березня на Чорнобильській АЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей, які були на території станції з початку повномасштабного вторгнення російських військ
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