На ЧАЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей, які були на території станції

Про це передає Енергоатом.



"20 березня наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції", - йдеться в повідомленні.



За цей день дозволили вивезти 64 людини:

50 осіб персоналу ЧАЕС;

9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворій);

1 службовець Державної служби надзвичайних ситуацій;

4 "сталкери".



На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС надіслали 46 добровольців-працівників для виконання службових обов’язків та для забезпечення функціонування підприємства.



Як відомо, персонал, перебував на робочих місцях близько 600 годин, виконуючи свої професійні обов’язки та підтримуючи належний рівень безпеки.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію.



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