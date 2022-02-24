Війська РФ захопили Чорнобильську станцію
Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у коментарі УП.
"Після жорстокого бою наш контроль над чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий", - сказав він.
Подоляк наголосив, що після атаки РФ на цьому напрямі "неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці".
За його словами, це "одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні".
Він зауважив, оскільки російські війська можуть готувати провокації на ЧАЕС, або "скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти".
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти намагаються захопити ЧАЕС, а українські військові відбивають атаку.
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